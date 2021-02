Der November war der bisher heftigste Monat in der Corona-Pandemie. Die Zahl der Infizierten schoss auch in Oberösterreich nach oben, dementsprechend war es der Monat mit den meisten Corona-PCR-Tests im Bundesland: 113.000. Und das, obwohl das Land vorübergehend das Testen asymptomatischer Kontaktpersonen aus Kapazitätsgründen stoppte. Zum Vergleich: In der ersten Welle gab es vom 15. März, als mit 225 Tests begonnen wurde, bis zum 15. April 27.000 Tests.