Babler zu Lugers Rücktritt: "Er hat das getan, was ich ihm nahegelegt habe"

Der Rücktritt von Klaus Luger (SPÖ) als Bürgermeister der Stadt Linz sei die "einzig richtige Entscheidung gewesen", ließ der SP-Bundesvorsitzende Andreas Babler per Aussendung wissen. Luger habe das getan, was Babler "ihm nahegelegt" habe.

Genau mit dieser Formulierung wird sich Babler bei den Linzer Roten keine Freunde machen. Noch in seiner Abschieds-Pressekonferenz hat Luger selbst festgehalten, die Aufforderung Bablers habe keine Rolle bei seiner Entscheidung gespielt. Führende SPÖ-ler haben sich schon die am Tag davor veröffentlichte Androhung des Schiedsverfahrens und damit des Parteiausschlusses gestoßen. Damit habe Babler die vereinbarte Linie verlassen, denn das Gespräch mit Luger habe Landesparteichef Michael Lindner geführt - noch dazu Stunden vor Bablers öffentlicher Äußerung. Damit habe er Lindner die Show gestohlen - das sei ein grobes Foul gewesen.

Babler schreibt, er sei froh darüber, dass die SPÖ Linz mit Dietmar Prammer nun "einen erfahrenen Bürgermeisterkandidaten hat und einen Neustart setzt". Die Linzer Stadtpartei könne sich auf die Unterstützung des Bundes verlassen, die Stadt habe jahrzehntelang von guter sozialdemokratischer Politik profitiert, Babler werde "alles dafür tun, dass das auch in Zukunft so bleibt". Babler wird kommenden Donnerstag den offiziellen Nationalratswahlkampf in Linz - im Ars Electronica Center - veranstalten.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper