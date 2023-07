Babler kommt zur "Roten Nacht" ins Linzer Schloss

Bereits zum 17. Mal wird sie am Donnerstag im Linzer Schloss gefeiert – unter den Gästen wird heuer auch der neue SP-Bundesvorsitzende Andreas Babler sein.

Neben Babler ist natürlich wie immer die gesamte politische Spitze der oberösterreichischen Sozialdemokraten im Linzer Schloss vertreten, von SP-Landeschef Landesrat Michael Lindner, dem Linzer Bürgermeister Klaus Luger, Landtags-Klubchefin Sabine Engleitner-Neu bis zu Arbeiterkammer-Präsident und ÖGB-Landeschef Andreas Stangl.

Es wird auch ein Stimmungstest für die SPÖ nach der turbulenten Parteichef-Suche. Am Wochenende hatte der burgenländische Bundesratsmandatar Günter Kovacs (SP) heftige Kritik an Babler geübt, unter anderem wegen dessen Eintreten für Tempo 100 auf Autobahnen. Gestern wiederum rückte SP-Nationalratsklubchef Philip Kucher zur Verteidigung Bablers aus. Er habe sich über Kovacs’ Aussagen "sehr geärgert", so Kucher.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.