Ausbau der JKU soll das Problem des Lehrermangels lösen

Der Lehrermangel in Oberösterreich spitzt sich, wie berichtet, immer stärker zu – nicht zuletzt wegen der anstehenden Pensionierungen in den kommenden Jahren. Das hat eine Anfrage von SP-Klubchefin Sabine Engleitner-Neu an die zuständige Bildungslandesrätin Christine Haberlander (VP) jüngst unterstrichen. Über die Frage, wie die Lehrerausbildung und der Beruf attraktiver werden könnten, ist in den vergangenen Tagen deshalb wieder eine politische Debatte entbrannt.