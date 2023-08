"Aus einem der besten Gesundheitssysteme ist ein Akutpatient geworden"

"Bis vor kurzem hatten wir in Österreich eines der besten Gesundheitssysteme weltweit. Aus dem System ist ein Akutpatient geworden", sagt Franz Röhrenbacher, Leiter der Projektgruppe Gesundheit im Pensionistenverbandes Oberösterreich (PVOÖ). Die zugespitzte Lage im Gesundheitsbereich treffe vor allem die ältere Generation. Gemeinsam mit Mitgliedern und Experten, die im Gesundheitsbereich tätig sind, hat der PVOÖ in einem Projekt die Probleme im Gesundheitssystem herausgearbeitet.

"Wer nicht extra Geld in die Hand nehmen kann, um zu einem Wahlarzt zu gehen, muss lange auf einen Termin warten", sagt Birgit Gerstorfer, Landespräsidentin des PVOÖ. Die Gesundheitsversorgung dürfe aber nicht davon abhängen, was sich Senioren finanziell leisten können. "Wir wollen einen gleichwertigen Zugang für alle Menschen."

Eine Entlastung des Gesundheitssystems

Die Projektgruppe Gesundheit des PVOÖ hat insgesamt zehn Forderungen ausgearbeitet, um das Gesundheitssystem zu entlasten. So sollen etwa offene Arztstellen rasch nachbesetzt werden, es müsse ein verstärktes Angebot für Casemanagement geben - also der Organisation von individueller Hilfeleistungen, etwa nach einem Krankenhausaufenthalt - und der rasche Zugang zu benötigten Leistungen müsse sichergestellt werden. Damit diese Maßnahmen wirken, müsse ein gesellschaftliches Bewusstsein geschaffen werden, mit welchen Beschwerden sich die Menschen wohin wenden sollten, sagt Gerstorfer. Jetzt sei die Politik gefordert, zu steuern - etwa, die Kassenarztstellen und die Arbeitsbedingungen in der Pflege zu attraktiveren.

Autorin Sarah Kowatschek Sarah Kowatschek