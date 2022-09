Auch nach "verflixtem siebenten Jahr" sieht sich Schwarz-Blau geeint

Im Vorjahr war es die Pandemie, die ÖVP und FPÖ trennte. Heuer sind es die EU-Sanktionen gegen Russland. Auf Landesebene funktioniere die schwarz-blaue Koalition dennoch ausgezeichnet, zogen die Landtagsklubchefs von ÖVP und FPÖ, Christian Dörfel und Herwig Mahr, am Freitag Bilanz. Man habe auch "das verflixte siebente Jahr gut bewältigt".

2015 löste Schwarz-Blau die vorherige schwarz-grüne Landeskoalition ab. Nach der Landtagswahl vor einem Jahr verlängerten ÖVP und FPÖ die Koalition.

Das Landesbudget 2023 werde "im Zeichen von Antiteuerung" stehen, kündigten Dörfel und Mahr am Freitag an, ließen aber Details offen. Wann man zu einer Null-Schulden-Politik zurückkehren könne, sei ebenfalls unklar. Beide halten es in dieser Legislaturperiode (bis 2027) nicht für sehr realistisch.

Kritik der Opposition, das Land tue zu wenig gegen die Teuerung, wiesen beide zurück und nannten beispielsweise die Erhöhung des Heizkostenzuschusses oder die Erweiterung der Wohnbeihilfe als bereits erfolgte Maßnahmen. Dass Niederösterreich zusätzlich zur Strompreisbremse des Bundes einen eigenen Strompreisrabatt gewährt, nannte Mahr "ein reines Wahlzuckerl". Dörfel widersprach nicht explizit.

U-Ausschüsse als "Lynchjustiz"

Bei Maßnahmen gegen die Teuerung brauche es nach Ansicht von Dörfel und Mahr vor allem Strukturänderungen, die nicht in der Sphäre des Landes liegen. Auch Landeshauptmann Thomas Stelzer (VP) verlangte nicht zuletzt angesichts der vorübergehenden Stilllegung von Ziegelwerken in Oberösterreich dringend Unterstützung des Bundes für Unternehmen (mehr auf Seite 15).

Eine Absage erteilten Dörfel und Mahr der Neos-Forderung nach der Einberufung von Untersuchungskommissionen im Landtag auch mit Minderheitsbeschluss. Es gehe um "Versachlichung", sagte Dörfel. Die Untersuchungsausschüsse im Parlament seien ja "zu Lynchjustiz und Volksbelustigung verkommen".

Einer der nächsten Punkte auf der schwarz-blauen Agenda ist die Reform der Sozialhilfe. Keine Richtungsänderung ist beim Thema Windkraft zu erwarten, wo der Masterplan des Landes kaum neue Projekte und nur das Repowering bestehender Anlagen ermöglicht.

Die Opposition sieht die schwarz-blaue Bilanz erwartungsgemäß weniger rosig. Grünen-Klubchef Severin Mayr sprach von "sieben verlorenen Jahren". Schwarz-Blau habe auf die Frauen in Oberösterreich vergessen, sagte die designierte SP-Klubchefin Sabine Engleitner-Neu.