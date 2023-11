Vormittagsbetreuung in Krabbelstuben ab Herbst 2024 gratis

Ab einem Kindesalter von 2,5 Jahren ist die Kinderbetreuung in Oberösterreich sowohl in Krabbelstuben als auch in Kindergärten bis 13 Uhr für die Eltern kostenfrei. Künftig wird auch für Kinder, die jünger als zweieinhalb Jahre sind, der Vormittag in Krabbelstuben beitragsfrei sein. Über entsprechende Überlegungen der Landesregierung hatten die OÖN bereits Ende September berichtet.

Mehr zum Thema Landespolitik Landespolitik Kinderbetreuung: Auch in den Krabbelstuben sollen Vormittagsgebühren fallen LINZ. Bisher müssen Eltern für Kinder unter zweieinhalb Jahren durchgehend Gebühren zahlen. Kinderbetreuung: Auch in den Krabbelstuben sollen Vormittagsgebühren fallen

Heute, Montag, werden Landeshauptmann Thomas Stelzer, die zuständige LH-Stellvertreterin Christine Haberlander (beide VP) sowie LH-Stellvertreter Manfred Haimbuchner dem Vernehmen nach die Maßnahme in einer Pressekonferenz verkünden. Den Gemeinden sollen aus dem Vorhaben keine weiteren Kosten erwachsen.

Ab wann die Gebührenfreiheit gelten soll, wird heute verkündet. Als (auch verwaltungstechnisch) wahrscheinlich gilt ein Start im Herbst 2024, also mit dem Kindergartenjahr 2024/25.

Die Beitragsfreiheit wird eine weitere Maßnahme sein, um die Betreuungsquote in Oberösterreich zu heben. Gerade bei unter Dreijährigen glänzt Oberösterreich im Ländervergleich nicht. Im Kindergartenjahr 2022/23 lag Oberösterreich laut Statistik Austria mit einer Quote von 20,8 Prozent auf dem vorletzten Platz. Schlusslicht ist die Steiermark (19,9 Prozent).

Dass Oberösterreich Aufholbedarf habe, hat auch die zuständige LH-Stellvertreterin Haberlander zuletzt immer wieder eingeräumt – und betont, dass eine "Ausbauoffensive" laufe. Sie verwies dabei unter anderem auf das Ende 2022 vorgestellte Maßnahmenpaket "Kinderland OÖ" mit einem Volumen von 38,5 Millionen Euro.

Komplett gebührenfreie Kindergärten und Krabbelstuben (sowohl vormittags als auch nachmittags) gibt es derzeit in Wien (seit 2009), im Burgenland (seit 2019) sowie in Kärnten (seit heuer).

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Markus Staudinger Leitender Redakteur, stv. Ressortleitung Politik Markus Staudinger

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Manfred Haimbuchner Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.