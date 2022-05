Auch in der Behindertenarbeit fällt die Maske

Die Corona-Schutzmaßnahmen werden zurückgenommen: Während sie nur mehr in Spitälern und Heimen bleibt, fällt die Maske in allen anderen Bereichen. Auch im Behindertenbereich wird die Maskenpflicht ab 1. Juni gelockert. Das hatten Lebenshilfe Oberösterreich und Soziallandesrat Wolfgang Hattmannsdorfer (VP) schon zuvor gefordert.

„Ich bin froh, dass der Bund die Maskenpflicht im Behindertenbereich aussetzt“, sagt Hattmannsdorfer. „Menschen mit Beeinträchtigungen haben ein Recht auf ein Leben und Arbeit ohne Maske wie alle anderen auch.“ Der Soziallandesrat fordere nun auch ein Ende der Masken im Alten- und Pflegebereich.



„Atempause“ auch für die Pflege



Das Personal der Alten- und Pflegeheime werde nicht von den gelockerten Maßnahmen berücksichtigt. Müsse weiterhin „unter erschwerten Bedingungen arbeiten“. Die von Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) zitierte „Atempause“ gelte nicht für Pflegende. Und das obwohl die aktuelle Infektionslage ein Abnehmen der Maske möglich mache, sagt der Soziallandesrat. In den 132 oberösterreichischen Heimen sind 113 „coronafrei“. In sieben Heimen seien aktuell 15 Bewohner positiv getestet. In 14 Heimen sind zusätzlich 23 Mitarbeiter positiv.

Zumindest in räumlich und organisatorisch getrennten Bereichen, wo kein Infektionsgeschehen vorliege, könnte die Maskenpflicht ausgesetzt werden, schlägt Hattmannsdorfer vor. „Die Heimmitarbeiter waren in den letzten Monaten besonders gefordert und sie sind es, die auch eine Atempause verdienen.“