Asyl: "Herausforderung ist, Quartiere zu schließen"

Der Rückgang der Asylzahlen wird auch in dem am Freitag von Grünen-Landesrat Stefan Kaineder präsentierten Landes-Integrationsbericht deutlich. Markanter Satz Kaineders: "Die größte Herausforderung ist jetzt die Schließung von Asylquartieren."

Mittlerweile gibt es von diesen noch 120, um 45 weniger als vor einem Jahr. Zum Höhepunkt der Flüchtlingswelle waren es 530 Quartiere. Waren im April 2016 noch 13.109 Personen in Oberösterreich in Grundversorgung, so sank diese Zahl bis April 2021 auf 3070. Die Asylantragszahlen in Österreich sind in den ersten drei Monaten 2021 im Verhältnis zum Vergleichszeitraum 2020 wieder gestiegen, wobei die meisten Antragsteller aus Syrien kommen. Aus aktueller Sicht sei davon auszugehen, dass 2021 wieder "etwas mehr" Menschen in Oberösterreich Grundversorgung benötigen, sagt Kaineder. Dafür werden zunächst Plätze in nicht ausgelasteten Quartieren vorgehalten.

Positiv hervorgehoben wird im Integrationsbericht das 2019 gemeinsam mit dem Verein Neustart entwickelte Anti-Gewalt-Trainingsprogramm, das 2020 erstmals evaluiert wurde. "Wir haben nicht mehr Menschen, die zu Gewalt neigen, als in der übrigen Bevölkerung, aber es gibt sie", so Peter Nollet, im Land für die Grundversorgung zuständig. Wer auffällig werde, müsse am Trainingsprogramm teilnehmen.

Herausfordernd sei auch die Information über Corona gewesen. "Wir haben es aber gut geschafft, Informationen mehrsprachig herauszugeben", schilderte Nollet.

VP-Landesgeschäftsführer Wolfgang Hattmannsdorfer pochte auf einen "besonderen Fokus auf die Vermittlung von Deutsch und Werten sowie den genauen Blick auf die Vergabe von Fördergeldern". So dürfe man nur "die fördern, die das Zusammenleben fördern, und die von den Subventionstöpfen ausschließen, die sich Dialog und Gesellschaft verschließen". FP-Klubobmann Herwig Mahr bezeichnete den Integrationsbericht als "reine Schönfärberei" und verlangte ebenfalls "konkrete Maßnahmen anhand des neuen Integrationsleitbildes". Bei Förderungen fehle nach wie vor die Wirkungsmessung. Zudem warf er Kaineder vor, dass das Problem des Islamismus "schlichtweg ignoriert" werde.