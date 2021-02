Es ist seit 30 Jahren ein Hochamt der Freiheitlichen: In der Rieder Jahnturnhalle wird am Aschermittwoch von der Parteispitze über die politischen Gegner gespöttelt und vom Leder gezogen. Im Vorjahr konnte der Termin noch regulär stattfinden, in Coronazeiten ist eine solche Veranstaltung in der bisher gewohnten Form nicht möglich. Heringsschmaus und Bier entfallen, ebenso die Büttenreden, die Ränge bleiben leer. FP-Obmann Norbert Hofer und Landesparteichef Manfred Haimbuchner haben ein