Arbeiterkammer OÖ mit großem Forderungskatalog an nächste Bundesregierung

Weniger als vier Wochen vor der Nationalratswahl präsentierte die Arbeiterkammer Oberösterreich (AKOÖ) heute Vormittag ihren Forderungskatalog an die nächste Regierung, der laut AK-Präsident Andreas Stangl "Zuversicht, Stabilität und soziale Sicherheit" garantieren soll.

Schluss müsse sein "mit Steuergeschenken für Unternehmen", wie sie die jetzige schwarz-grüne Bundesregierung und ihre schwarz-blaue Vorgängerin verteilt hätten. Die Steuern auf Arbeit müssten dabei gesenkt, die Steuerbeiträge von Unternehmen erhöht werden. Auch die Senkung der Körperschaftssteuer (von 25 auf 23 Prozent) solle zurückgenommen werden. Der Steuerflucht internationaler Großkonzerne könne eine globale Mindeststeuer entgegenwirken.

Auch beim Thema Wohnkosten wurde Stangl deutlich: 29 Prozent der Haushalte seien durch die gestiegenen Wohn- und Energiekosten schwer belastet, das Geld würde dadurch an anderen Stellen fehlen. Gefordert wurde ein Miet- und Energiepreisdeckel, der eine jährliche Erhöhung auf maximal zwei Prozent sicherstellt. Zudem solle befristete Mietverträge abgeschafft werden. Es stünden bei Mietrückständen oder Eigenbedarf bereits jetzt "genügend rechtliche Möglichkeiten" für Vermieter.

Inflation und Ganztagsschule

Bei der seit 2022 rollenden Teuerungswelle habe es die Bundesregierung verabsäumt, wirksam einzugreifen. Unternehmen würden Gewinnmargen steigern, was die Inflation zusätzlich anheize. Jegliche Gewinne von Energiekonzernen oder der Finanzwirtschaft, die nicht durch die gewöhnliche marktwirtschaftliche Aktivität zu erklären sind, seien deshalb mittels einer Übergewinnsteuer abzuführen.

Dass die Arbeitslosigkeit wieder gestiegen ist, sei für Stangl "ein Alarmsignal". Es sei deshalb notwendig, eine Strategie zu entwickeln, die auf den demographischen und ökonomischen Wandel in Berufsfeldern reagieren könne. Bei der Ausbildung von Lehrling könne man die Drop-Out-Quote reduzieren, indem man etwa eine Zwischenprüfung während der Lehrzeit festlege. Auch das Arbeitslosengeld solle auf mindestens 70 Prozent des Letztbezugs erhöht werden.

AK-Direktorin Andrea Heimberger ergänzte Stangls Ausführung mit der bekannten Forderung nach der Ganztagsschule für sechs- bis 15-Jährige. Die psychischen Probleme der Kinder und Jugendlichen hätten sich seit der Pandemie vervielfacht, "umso wichtiger wäre es jetzt, die psychologischen Kapazitäten an den Schulen auszuweiten", sagte Heimberger.

KI und Gesundheitssystem

Ein zentrales Problemfeld in vielen Beratungen der Arbeiterkammer seien die langen Wartezeiten bei medizinische Behandlungen oder Pflegeplätzen. Man müsse die offenen Kassenstellen "schellstens besetzen", dazu brauche es eine Ausbildungsoffensive. Die Rücklagen von rund 500 Millionen Euro, über die die Gesundheitskasse in Oberösterreich verfüge, sollten , "wie versprochen, endlich" in das Gesundheitssystem im Land investiert werden.

Auch ein eigenes Kapitel im Forderungskatalog ist dem Thema Künstliche Intelligenz gewidmet. Es müssten Angebote für Betriebsratsschulungen geschaffen werden, das sei laut Heimberger aufgrund der "rasanten Entwicklung der Technologie" und offenen Fragen zum Einsatz der KI nötig. Zudem solle es verpflichtende Betriebsvereinbarungen bezüglich KI geschlossen werden.

Weitere Themen waren die Stärkung der Konsumentenrechte, etwa die vereinfachte Kündigung von Telefonverträgen, oder die verfassungsrechtliche Verankerung des gesetzlichen Pensionssystems. Die aliquote Pensionsanpassung will die AK dauerhaft abschaffen.

