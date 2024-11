Anstieg bei rechtsextremen Straftaten

Erich Wahl (SP) will eine Trendwende.

Für den SP-Extremismussprecher und Landtagsabgeordneten Erich Wahl sind die Zahlen zu rechtsextremen Straftaten in Oberösterreich alarmierend. Laut Auskunft aus dem Innenministerium – Anlass dafür war eine Anfrage der roten Nationalratsabgeordneten Sabine Schatz – wurden in unserem Bundesland im ersten Halbjahr 2024 bereits 125 Tathandlungen mit rechtsextremem Hintergrund verübt, 2023 waren es 85. Das entspricht einem Anstieg von rund 47 Prozent. Gestiegen ist auch die Anzahl der Personen, die wegen Verstoß gegen das Verbotsgesetz angezeigt wurden: Wurden im ersten Halbjahr 2023 insgesamt 101 Personen angezeigt, so waren es 2024 bereits 129.

Wahl rief deshalb vor der heutigen Sitzung des Unterausschusses zu mehr Geschlossenheit im Kampf gegen Rechtsextremismus auf. Es gelte dringend die Weichen zu stellen, um zu verhindern, dass die Zahl solcher Straftaten weiter ansteige. Die Konzepte dafür würden auf dem Tisch liegen.

Besuch von KZ-Gedenkstätten

Beraten wird morgen u. a. die Forderung nach verpflichtenden Schulbesuchen von KZ-Gedenkstätten unter pädagogischer Begleitung für alle Jugendlichen. Bereits im September hatte die SPÖ per Dringlichkeitsantrag versucht, eine Verpflichtung zu erreichen. Unterstützung dafür gab es nur von Neos und Grünen. Für Wahl ist das nicht akzeptabel, er appelliert an ÖVP und FPÖ, ihre Haltung zu überdenken.

