Die Virus-Variante Omikron zeigt im Vergleich zu Delta einige Unterschiede. Welche und was diese bedeuten, erklärt Primar Bernd Lamprecht, Vorstand der Klinik für Lungenheilkunde am Kepler-Uniklinikum. Gibt es schon valide Daten zur Virusmutation Omikron? Die meisten und belastbarsten Daten stammen inzwischen aus Großbritannien. Sie bestätigen, dass Omikron noch leichter übertragbar ist als die Delta-Variante, aber die Krankenhausaufnahmen im Vergleich zu den Fallzahlen in einem günstigeren