Anschober: Zu viele Wohnungsleerstände

Mit Landeshauptmann Thomas Stelzer (VP) und Wohnbaureferent LH.-Stv. Manfred Haimbuchner (FP) wünscht sich Grünen-Landesrat Rudi Anschober deshalb Gespräche über eine "pragmatische und ideologiefreie Wohnungspolitik". Laut LRH verursachen die Leerstände pro Jahr auch Kosten von 6,6 Millionen Euro, während es "akuten Bedarf" an günstigen Wohnungen etwa bei anerkannten Flüchtlingen gebe, sagt Anschober. Ein weiterer Punkt, bei dem er "Reparaturbedarf" sieht, sind die Bestimmungen für die Wohnbeihilfe, speziell für Drittstaaten-Angehörige, die schon seit langem mit unbefristeter Aufenthaltserlaubnis in Oberösterreich leben. Dabei handle es sich meist um ältere Personen und Pensionisten, die laut den seit 2018 verschärften Bestimmungen 54 Arbeitsmonate in den vergangenen fünf Jahren und zudem eine Deutschprüfung nachweisen müssen, um eine Wohnbeihilfe zu bekommen.

