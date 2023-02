Altenheime: Wie sich die neuen Regeln in der Praxis umsetzen lassen

Seit Jahresbeginn gilt in Oberösterreichs Alten- und Pflegeheimen eine neue Heimverordnung. Sie geht auf eine Initiative von Soziallandesrat Wolfgang Hattmannsdorfer (VP) zurück und ist eine von mehreren Maßnahmen, die die Personalnot in den Alten- und Pflegeheimen lindern sollen.

Ziel der Novelle sei es, "Mitarbeiter zu entlasten und Führungskräfte zu stärken", sagte Hattmannsdorfer beim Beschluss im Dezember. So wurde beispielsweise die neue Berufsgruppe "Stützpersonal" eingeführt, im Zuge der Fachkräftestrategie Pflege wurden zudem die Dokumentationspflichten klar geregelt.

Bei einem Besuch im Pflegeheim Haslach machte sich Hattmannsdorfer unlängst ein Bild davon, wie die neuen Regeln in der Praxis ankommen und wie sie sich anwenden lassen. Von der Fallbesprechung in der Früh über die Medikamentenvorbereitung hin zur Vorbereitung des Mittagessens nahm er am Tagesablauf der Pflegekräfte teil.

Zimmer lüften – kein Eintrag mehr

Bestätigt fühlt sich Hattmannsdorfer in der Entrümpelung der Dokumentationspflichten.

Pflegekräfte notierten bisher beispielsweise, wann sie Kleidung von Bewohnern in einen Schrank geräumt oder das Zimmer gelüftet haben. Nun ist klar geregelt, dass das nicht notwendig ist. "Wir entlasten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern damit für ihre eigentlichen Aufgaben", sagt Hattmannsdorfer. Das komme sehr gut an. Natürlich gebe es den einen oder anderen Wunsch, was sich noch vereinfachen ließe. Das werde man prüfen. Weiter notiert werden müsse natürlich beispielsweise, wann man welche Medikamente verabreicht habe. Durch Digitalisierung werde aber auch das vereinfacht. Entscheidend sei die Bereitschaft in den Heimen, sich auf die Digitalisierung einzulassen und insbesondere ältere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei der Umstellung beratend zu begleiten, sagt Hattmannsdorfer. Haslach sei ein Musterbeispiel dafür.

Die neue Heimverordnung bringt auch mehr Unterstützungspersonal zur Entlastung unter anderem von diplomierten Pflegekräften. Umso mehr müsse man nun in der Praxis (wie in Haslach bereits in Umsetzung) die Arbeitsaufgaben genauer trennen und entsprechende Arbeitsabläufe etablieren. Die tägliche Grundhygiene der Betreuten sei beispielsweise nicht Aufgabe der diplomierten Pflegekräfte.

Wünsche an den Bund

Es gebe es aber auch Wünsche, für deren Verwirklichung der Bund zuständig wäre, sagt Hattmannsdorfer. Eindringlich warnt er davor, dass die Ausbildung zur diplomierten Pflegekraft künftig nur noch mit Matura begonnen werden kann. Das sieht das Gesundheits- und Krankenpflegegesetz des Bundes ab 2024 so vor. Man müsse weiterhin ohne Matura die Diplomausbildung machen können, sagt Hattmannsdorfer. Insbesondere betreffe das auch bestehende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sich weiterqualifizieren wollen – etwa von der Pflegefachassistenz oder vom Fachsozialbetreuer zur diplomierten Pflegekraft.

Zudem sollte, so Hattmannsdorfer, das Arbeiten in der Pension finanziell attraktiver werden – etwa in Form von Steuererleichterungen oder dem Wegfall von Beitragszahlungen (dazu tagt, wie berichtet, auf Bundesebene eine koalitionsinterne Arbeitsgruppe). So gebe es in Haslach ehemalige Mitarbeiterinnen, die in ihrer Pension jeweils einen Tag in der Woche arbeiten würden, wenn sich das finanziell lohnen würde, sagt Hattmannsdorfer. (mst)

