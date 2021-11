Aktionstage gegen Gewalt an Frauen

Beinahe jede fünfte Frau in Österreich ist zumindest einmal in ihrem Leben von physischer oder sexueller Gewalt betroffen. Die Corona-Pandemie verstärkt häusliche Gewalt zusätzlich. Zahlen des Gewaltschutzzentrums Oberösterreich zufolge wurden 2020 insgesamt 1266 Anzeigen (990 davon weibliche Opfer) erstattet. Jede Anzeige ist eine zu viel, betonten Landeshauptmann Thomas Stelzer und Frauenreferentin LH-Stellvertreterin Christine Haberlander (beide VP). Auch das Landesdienstleistungszentrum (LDZ) sowie alle Spitäler der OÖ Gesundheitsholding werden im Rahmen der Kampagne "16 Tage gegen Gewalt an Frauen" von 25. November bis 10. Dezember orange beleuchtet.