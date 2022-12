Von ruhiger Zeit kann keine Rede sein, vielleicht ist es sogar die turbulenteste in der Geschichte der Energie AG. Seit Tagen werden die Telefoneinheiten in den Bereichen Customer Service sowie Market Calling in Niederwaldkirchen mit Anrufen und Beschwerden empörter Kunden geflutet. „Das ist wie Land unter“, sagt ein Manager. Dabei ist die Strompreisteuerung noch gar nicht wirksam, spürbar auch nicht der seit gestern geltende Preisdeckel.