Er gilt seit Längerem als Favorit für die Nachfolge von Johann Kalliauer an der Spitze der Arbeiterkammer Oberösterreich: Andreas Stangl, AK-Vizepräsident, Fraktionsvorsitzender der Sozialdemokratischen Gewerkschafter (FSG) und Geschäftsführer der Privatangestellten-Gewerkschaft GPA. Spätestens seit er sein Vizebürgermeisteramt in Leonding im Jänner 2020 zurückgelegt hat, ist klar, dass er es auch will.