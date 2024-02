AHS-Quote: Oberösterreich liegt deutlich unter dem Bundesschnitt

Die Neugründung eines Gymnasiums hat nach den großen Ausbauwellen in den 70er und 80er-Jahren des vorigen Jahrhunderts mittlerweile ja Seltenheitswert. In Leonding ist es aber wieder so weit. Mit dem Digital-Gymnasium am Harter Plateau entsteht, wie berichtet, eine neue AHS, die im Herbst ihren Betrieb startet. Zunächst wird in Containern unterrichtet und gelernt, bis Herbst 2027 soll das neue Gebäude fertig sein. Rein statistisch gesehen kann Oberösterreich das neue Gymnasium brauchen: Im