Die oberösterreichische Ärztekammer-Wahl ist geschlagen. 52,9 Prozent der rund 6600 Medizinerinnen und Mediziner gaben ihre Stimme ab – mehr als in anderen Bundesländern bisher. Und für den oberösterreichischen Kammerpräsidenten Peter Niedermoser ist der Weg für eine weitere fünfjährige Funktionsperiode geebnet. Mit seiner Liste "Pro Medico" schaffte er abermals eine Zweidrittelmehrheit in der Kammer-Vollversammlung: 30 von 45 Sitzen. Am 9.