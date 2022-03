Wer bei Oberösterreichs Ärztekammer-Wahl am 6. April antreten will, musste bis gestern, Mittwoch, 12 Uhr seine Liste einreichen. Heute tritt die Wahlkommission zusammen. OÖN-Informationen zufolge treten drei Gruppierungen an. Ärztekammer-Präsident Peter Niedermoser, Pathologie-Facharzt am Ordensklinikum Barmherzige Schwestern in Linz, zieht mit seiner Liste "Pro Medico – Vereinigung österreichischer Ärzte" in die Wahl – sowohl in der Kurie der niedergelassenen als auch in jener der