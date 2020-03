Die atmosphärischen Störungen zwischen Ärztekammer und Sozialversicherung nehmen zu. Am Freitag ging es um den Kauf von Schutzmasken gegen das Coronavirus für niedergelassene Ärzte. Masken sind in Europa so wie Desinfektionsmittel in Spitälern knapp geworden. Die Ärztekammer Oberösterreich hat in Deutschland 5000 hochwertige Masken um insgesamt 125.000 Euro bestellt – kurz bevor Deutschland ein umstrittenes Exportverbot verhängte.