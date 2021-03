Achleitner für offizielle Anerkennung von Selbsttests

Diese "Nasenbohrertests", die seit Montag gratis in Apotheken zu erhalten sind, sieht er als Ergänzung zu den Schnelltests. Kurzentschlossene würden davon profitieren, hieß es aus seinem Büro.

Den Selbstabstrich als Eintrittskarte sieht der Landesrat durchaus als eine Voraussetzung für weitere Öffnungsschritte. Um einen Missbrauch zu verhindern, müsste sich der Gast oder der Sportler allerdings nicht daheim sondern vor an Ort und Stelle den Nasenabstrich nehmen, so das Prozedere. In Theaterfoyers könnten beispielsweise dazu Plätze eingerichtet werden, lautet Achleitners Vorschlag. Damit könnten spontane Entscheidungen wieder ermöglicht werden, ohne dass die Sicherheit leide.

Das Gesundheitsministerium sei seiner Ansicht nach jetzt gefordert für eine offizielle Anerkennung der Selbsttests zu sorgen, nachdem deren Zuverlässigkeit "längst durch Expertenstudien bestätigt" seien. Weiters würden damit auch großflächige Tests in den Betrieben ermöglicht, womit wiederum das Infektionsgeschehen noch besser kontrolliert werden könnte", meinte der Landesrat.