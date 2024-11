Abschied von Lindner: Die ersten Reaktionen

SP-Landeschef und Landesrat Michael Lindner steht vor dem Rückzug aus der Politik. Zu diesem Schritt hat er sich aus familiären Gründen entschieden. Hier die ersten Reaktionen:

Thomas Stelzer (Landeshauptmann, ÖVP)

„Die Nachricht vom Rücktritt Michael Lindners hat mich überrascht, aber es gilt natürlich, die persönliche Entscheidung zu respektieren. Ich bedanke mich für die Zusammenarbeit, sie war nicht immer einfach, aber konstruktiv und ergebnisorientiert. Für die Zukunft wünsche ich Michael Lindner alles Gute", lässt Thomas Stelzer via Presseaussendung wissen. Er ist zuversichtlich, dass es auch mit Lindners Nachfolger in der Landesregierung eine gute Kooperation geben werde.

Stefan Kaineder (Landesrat, Grüne)

„Der von Landesrat Michael Lindner verkündete Rückzug aus der Politik kommt für mich überraschend", heißt es von Stefan Kaineder. „Ich kann die Begründung jedoch sehr gut nachvollziehen. In der Spitzenpolitik zu arbeiten ist tatsächlich eine große Herausforderung für Familien. Hier die richtige Balance zu finden ist nicht einfach. Die Verantwortung in der Politik kann belastend sein und die Entscheidung, der Familie mehr Zeit zu widmen, verdient daher Anerkennung", spricht Kaineder Lindner Dank für die gute Zusammenarbeit aus und wünscht ihm für die Zukunft alles Gute.

Eva-Maria Holzleitner (stv. Landesparteivorsitzende und Nationalratsabgeordnete, SPÖ)

„Michael Lindners Entschluss, mehr Zeit für seine Familie haben und dafür mit der Politik aufhören zu wollen, ist weit mehr als eine persönliche Entscheidung, die ich respektvoll anerkenne. Es ist ein Signal dafür, wie wichtig es ist, Verantwortung in der Familie gemeinsam zu tragen und gerecht aufzuteilen", heißt es von Eva-Maria Holzleitner in einer ersten Reaktion. Sie dankte Lindner auch für die Unterstützung, die sie im Nationalratswahlkampf von ihm erfahren hat.

Andreas Stangl (stv. SP-Landesvorsitzender und Arbeiterkammer-Präsident)

„Die persönliche Entscheidung von SPÖ OÖ-Vorsitzenden Michael Lindner ist zu akzeptieren. Der Zeitpunkt ist leider so, aber er ist zu akzeptieren. Die SPÖ OÖ ist personell und finanziell stabil aufgestellt. Wir haben mehr als zweieinhalb Jahre Zeit die erfolgreiche Arbeit fortzusetzen" sagt Stangl. Er befürwortet es ausdrücklich, dass Alois Stöger am Montag den geschäftsführenden Vorsitz übernimmt.

Sabine Engleitner-Neu (SP-Klubvorsitzende im Landtag)

„Michael hat mir vor zwei Jahren den SPÖ Landtagsklub in einem guten und starken Zustand übergeben. Ein Fundament, auf dem ich gut aufbauen konnte. Genauso hat er in der Zwischenzeit viel positive Aufbauarbeit in der Landespartei und im Regierungsressort geleistet. Dafür danke ich ihm persönlich und im Namen der Sozialdemokratie", dankte Sabine Engleitner-Neu ihrem scheidenden Parteichef für sein Engagement.

Dietmar Prammer (Linzer Vizebürgermeister, SPÖ)

"Michael Lindners Entscheidung, sich aus der Politik zurückzuziehen, verdient Respekt. Dass er seiner Verantwortung als Vater den Vorrang vor seiner politischen Karriere einräumt, zeugt von einer menschlichen Größe, die in der Politik leider selten geworden ist. Wir werden ihn als politischen Mitstreiter umso mehr vermissen", heißt es von Dietmar Prammer.

Er dankte Lindner dafür, dass er sich für das wechselseitige Vertrauen und die Einigkeit in der SPÖ eingesetzt habe. Das Verhältnis der Linzer Stadtpartei zur Landesebene hat sich mit Lindner - er wurde 2022 Landesparteichef und Landesrat - merklich verbessert.

Markus Vogl (Steyrer Bürgermeister, SPÖ)

„Michael Lindners Rücktritt ist ein Moment, der uns innehalten lässt – mit Dankbarkeit. Die Frage, wie sich Politik und Familie vereinbaren lässt, beschäftigt viele von uns

Michael hat in den vergangenen Jahren nicht nur die Politik in Oberösterreich, sondern auch die der SPÖ positiv geprägt. Seine Fähigkeit, Brücken zu bauen – nicht zuletzt

zwischen Stadt und Land – und die Partei in Oberösterreich zusammenzuführen, wird hoffentlich prägenden einen Eindruck hinterlassen", lässt Markus Vogl in Vertretung aller SP-Bürgermeister wissen.

Michael Raml (Linzer Stadtrat, FPÖ)

"Ich wünsche dem scheidenden SPÖ-Obmann persönlich alles Gute. Bei aller Rücksichtnahme auf Lindners private Entscheidung darf man dennoch nicht vergessen, dass die SPÖ gerade in der Landeshauptstadt Linz und offensichtlich auch im gesamten Bundesland von personellen Ausfällen durchzogen ist“, sagt Michael Raml. Das führe leider auch zu Unplanbarkeit und nicht strukturierten Abläufen, dort wo die SPÖ eigentlich Verantwortung tragen sollte. Alois Stöger steht für Raml "leider nicht für die notwendige Dynamik, die wir als Oberösterreicher und Linzer brauchen, um die ökonomisch extrem herausfordernden Aufgaben der Zukunft zu meistern".

