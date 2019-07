Am Donnerstag war Landtags-Kehraus, heute beginnen die Sommerferien in Oberösterreich. An Arbeit mangelt es den Landespolitikern auch in den nächsten Wochen nicht, trotzdem werden sie Urlaubstage einstreuen. Heuer ist ein besonderes Jahr. Wegen der vorgezogenen Nationalratswahl mussten so manche Pläne gestrichen oder zumindest geändert werden.

Landeshauptmann Thomas Stelzer wird mit seiner Familie "ein paar Tage auf einer griechischen Insel" verbringen. Die Neuwahl habe keine Auswirkung auf seine Urlaubspläne gehabt, sagt der ÖVP-Chef: "Die Menschen im Land wollen keinen Dauerwahlkampf in den Sommermonaten. Insofern gehe ich davon aus, dass sich alle Parteien daran halten und erst im September mit ihren Wahlkampfaktivitäten beginnen." Landeshauptmann-Stellvertreterin Christine Haberlander (ÖVP) hat wegen der Wahl reagieren müssen: "Die Urlaubszeit war für Ende August geplant, nun wird sie auf Juli und August aufgeteilt und nicht weit weg gefahren." Sie werde einige Tage mit Freundinnen in Kärnten und in Wien verbringen.

Manfred Haimbuchner beim Rasenmähen im Garten zuhause Bild: privat

Keine Probleme mit der Neuwahl hatte FPÖ-Chef und Landeshauptmann-Stellvertreter Manfred Haimbuchner. Er wird "den Urlaub großteils zuhause verbringen und mit meiner Frau und unserem Sohn unseren Garten und Teich genießen". Ein paar Ausflüge im "wunderschönen" Oberösterreich, Fischen und die Pirsch runden den Urlaub ab.

Für SPÖ-Chefin und Landesrätin Birgit Gerstorfer wird der Urlaub wegen der Neuwahl etwas kürzer als geplant ausfallen: "Das macht aber nichts, ich freue mich schon aufs Wahlkämpfen." Sie fährt zur Entspannung ein paar Tage in die "österreichische Toskana", die Südsteiermark.

Birgit Gerstorfer fährt heuer in die Steiermark – auf dem Bild ist sie in Obertraun zu sehen. Bild: privat

Eine Zugreise mit seiner Familie nach Norddeutschland hatte Grünen-Landessprecher Stefan Kaineder für August geplant. "Die wird sich wegen des Wahlkampfes leider nicht ausgehen." Nun will er im Juli mit seiner Frau und den drei Kindern in den Bergen der Pyhrn-Priel-Region und im August am Meer in Kroatien urlauben.

Landesrat Max Hiegelsberger (ÖVP) will vor allem Zeit zuhause mit der Familie und "am Betrieb" verbringen – also auf seinem Bauernhof. Er wolle "einen Gang zurückschalten". Einige Tage Wandern in Österreich und Südtirol sind auch geplant. Die Neuwahl betreffe seine Urlaubsplanung höchstens am Rande. Für Landesrat Rudi Anschober (Grüne) ist Oberösterreich "so schön", dass er tageweise bei Ausflügen zu Alm- und Attersee ausspannen will. Landesrat Markus Achleitner (ÖVP) wird nach Spanien reisen. Sein Amtskollege Wolfgang Klinger (FPÖ) bleibt in Österreich, Ziel und Zeitraum sind noch unklar. Landesrat Günther Steinkellner (FPÖ) bleibt "im Hoamatland" und wird ein paar Urlaubstage im Salzkammergut genießen.

FPÖ-Klubobmann Herwig Mahr will im Juli zwei Wochen "abschalten" – zuhause in seinem "Idyll" in Traun, wo er auf einem Grundstück Hühner und Schafe hält sowie der Hobby-Imkerei nachgeht. Von einem kurzen Wahlkampf mit Schwerpunkt September geht SPÖ-Klubchef Christian Makor aus. "Deshalb gehen sich im Juli schon ein paar Urlaubstage aus." Er will mit der Familie Campingplätze ansteuern, die gute Wandermöglichkeiten bieten. Grünen-Klubchef Gottfried Hirz wird mit seiner Familie zwei Wochen Urlaub in Vorarlberg, der Schweiz, Süd- und Osttirol machen. ÖVP-Landesgeschäftsführer Wolfgang Hattmannsdorfer wird Ende Juli eine Woche in Caorle und danach ein paar Tage in Hinterglemm verbringen. Ursprünglich waren zwei Wochen Italien geplant gewesen, das wurde verkürzt. "Aber Wahl hin oder her – Zeit mit der Familie muss sein."