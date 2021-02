Ab Dienstag, 9. März, werden Hochrisikopatienten bei niedergelassenen Ärzten in Oberösterreich geimpft. Für die ersten drei Wochen sind Lieferungen für 14.400 Personen in diesem Bereich zugesichert. Die Ärzte werden die Patienten kontaktieren. Sie sollen im Rahmen der Vorgaben des Gesundheitsministeriums für Hochrisikopatienten jene zuerst impfen, bei denen es am drängendsten ist.