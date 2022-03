97,1 Prozent für Stelzer: "Wir müssen Risse kitten"

Der 41. Landesparteitag der oberösterreichischen ÖVP war außergewöhnlich: Der Großteil der 975 Delegierten war online zugeschaltet, nur rund 70 Personen befanden sich im Design Center in Linz, denn der Parteitag war wegen der hohen Corona-Zahlen erstmals ins Internet verlegt worden.

Auch abgestimmt wurde am Freitagabend virtuell, die Ergebnisse gab es dann um 20.15 Uhr. Landeshauptmann Thomas Stelzer wurde bei seiner ersten Kandidatur seit dem Amtsantritt 2017 als Obmann der Landes-VP wiedergewählt. Er bekam 771 der 794 gültigen Stimmen, das sind 97,1 Prozent (vor fünf Jahren waren es 99,9 Prozent gewesen). Die Ergebnisse von Stelzers Stellvertretern Michaela Langer-Weninger, Christine Haberlander, Doris Hummer und August Wöginger lagen zwischen 98,1 und 94,2 Prozent.

Zuvor hatte Stelzer neben dem VP-Leitantrag „Entschlossen für Oberösterreich“ die Themen Pandemie, Ukraine-Krieg und Energieversorgung ins Zentrum seiner Parteitagsrede gestellt. Corona habe Risse in der Gesellschaft gebracht, sagte Stelzer: „Diese Risse müssen und wollen wir kitten.“ Kein Mensch habe „Verständnis für ein Auseinanderdividieren oder für kleinteilige Streitereien“. Generell bewege sich die Gesellschaft in verschiedenen Geschwindigkeiten. Man wolle niemanden zurücklassen und alle einbinden.

"Frieden erzwingen"

Angesichts des russischen Angriffs auf die Ukraine betonte der Landesparteiobmann, dass es ein geeintes Europa brauche, das sich im Notfall auch wehren können müsse. Das gelte ebenso für Österreich als neutrales Land. Das Bundesheer und die Sicherheitskräfte müssten besser ausgerüstet werden. Stelzer stellte sich hinter die Sanktionen des Westens, um den Frieden in Europa mit wirkungsvollen Maßnahmen herbeizuführen, „ja, damit Frieden erzwungen wird“. Bei allen Vorteilen der Globalisierung gelte es, darauf zu achten, „nicht in gefährliche und ungesunde Abhängigkeiten zu kommen“, so Stelzer mit Verweis auf europäische und österreichische Öl- und Gasimporte aus Russland sowie die Lebensmittelversorgung. Und Oberösterreich solle die sauberste Industrieregion Europas werden, so seine Ankündigung.

Videobotschaft von Nehammer

Daher brauche es einen schnelleren Ausbau der erneuerbaren Energien. Stelzer forderte, dass in Österreich die „Verfahren beschleunigt“ werden. Es solle sich niemand Gedanken darüber machen, wie etwas noch schwieriger werde, sondern man müsse alles dafür tun, dass „wir Projekte auch rasch umsetzen können“.

Kanzler und VP-Bundesparteiobmann Karl Nehammer wollte nach dem EU-Gipfel zum Landesparteitag ins Design Center kommen. Weil die Verhandlungen über die Energieversorgung in Brüssel aber länger als geplant dauerten, blieb es bei einer Videobotschaft, die er nach Linz schickte.