92.100 Erstwähler in Oberösterreich

Außerdem gibt es 105.000 Jungwähler (22 bis 28 Jahre). Um deren Neugierde an Politik zu wecken, hat der Landtag die interaktive Plattform "Fit fürs Wählen" (fitfuerswaehlen.at) ins Leben gerufen. Vor sechs Jahren hatte es diese in Papierform gegeben. Zeitgemäß wolle man den Jungen Demokratie näherbringen und sie zur Mitbestimmung motivieren, sagte Landtagspräsident Wolfgang Stanek (VP). Bei der Wahlbeteiligung der Jungen sei "Luft nach oben". Laut Sora-Studie haben 25 Prozent der jungen Österreicher in fünf Jahren an keiner Wahl teilgenommen.

SP-Klubchef Michael Lindner kritisierte, dass Stanek die Plattform am Montag alleine vorstellte, 2015 seien die Klubobleute dabei gewesen. Stanek dazu: Als Präsident könne er den gesamten Landtag repräsentieren, es handle sich nicht um ein parteipolitisches Thema.