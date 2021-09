60 Prozent der Impfverweigerer sind Frauen

Laut der Umfrage sind 29 Prozent der Oberösterreicher über 16 Jahre noch nicht gegen Corona geimpft. Davon haben 22 Prozent kein Interesse an einer Impfung, sieben Prozent schon. Bei den Ungeimpften ohne Impf-Interesse sind 60 Prozent Frauen, 40 Prozent Männer. Vor allem Frauen unter 50 sind skeptisch. Wie aus den Umfragedaten hervorgeht, spielt hier auch die Furcht vor Beeinträchtigungen der Fruchtbarkeit eine Rolle – obwohl Experten betonen, dass es keine Hinweise für solche Beeinträchtigungen gibt.

Bei der Frage nach den Gründen für die Impf-Ablehnung ist mit 92 Prozent auf Platz eins, dass man das Virus trotz Impfung weitergeben könne. 91 Prozent stimmen der Aussage zu, dass man trotzdem erkranken könne. Hier weisen Experten aber auf die hohe Wirksamkeit der Impfung hin, schwere Verläufe und Tod zu verhindern. Auch dürften Geimpfte laut aktuellen Erkenntnissen deutlich weniger ansteckend sein.

89 Prozent sagen, dass die Impfstoffe nicht ausreichend getestet sind. Als Erklärung für die rasche Entwicklung geben Experten unter anderem an, dass es schon zuvor Forschung in diesem Bereich gegeben habe und sich die gesamte Wissenschaft auf dieses Projekt konzentriert habe.

Das Land will nun die Betriebsimpfungen forcieren und gemeinsam mit Ärzten, vor allem Gynäkologen, sowie Pädagogischen Hochschulen Informationskampagnen intensivieren und zielgerichtet ausrollen, wie Landeshauptmann-Stellvertreterin Christine Haberlander (VP) ankündigte.

In absoluten Zahlen sind die 22 Prozent Impfverweigerer rund 270.000 Personen über 16 Jahre. In der IMAS-Umfrage gaben aber 68 Prozent der Befragten an, schon geimpft zu sein – obwohl es tatsächlich 66 Prozent sind. Dadurch kann sich die Zahl auf 300.000 erhöhen. Mit jenen, die bei der Umfrage keine Angaben machten, sind es rund 340.000 Personen, die es aus Sicht des Landes zu erreichen gilt. Migranten, bei denen die Sprachbarrieren zu hoch waren, flossen nicht in die Umfrage ein.