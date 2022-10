Man habe in der Ärzteschaft das Problem "wie andere Berufsgruppen auch: Uns gehen die Kollegen aus", sagen Oberösterreichs Ärztekammerpräsident Peter Niedermoser und die Kurienobmann-Stellvertreterin der niedergelassenen Ärzte, Johanna Holzhaider. "Am Limit" sei man insbesondere im niedergelassenen Bereich. 54 Kassenstellen sind aktuell in Oberösterreich unbesetzt, davon 40 für Allgemeinmediziner. "Das belastet das gesamte Gesundheitssystem", so Niedermoser.