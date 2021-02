54 Apotheken in Oberösterreich starten am Montag mit Gratistests

Sieben Apotheken in Linz, sechs in Wels, aber noch keine in Steyr stehen auf der Liste, die die Apothekerkammer am Sonntagnachmittag veröffentlicht hat. Insgesamt starten 54 Apotheken in Oberösterreich am Montag mit den vom Bund finanzierten Corona-Tests. Dabei sind auch Gemeinden in ländlichen Regionen, beispielsweise Apotheken in Aigen-Schlägl, Rutzenmoos, Molln und Wartberg an der Krems. Insgesamt stehen 58 Apotheken auf der Liste, vier davon starten etwas später. Rund 400 sind es bundesweit, die sich bisher gemeldet haben. "Es werden laufend mehr, die Liste wird täglich aktualisiert", heißt es von der Apothekerkammer.

Wie berichtet, hat der Bund am Freitag bekannt gegeben, dass er die Tests in den Apotheken bezahlen wird, damit es mehr Gratis-Angebot für die Bevölkerung gibt, angesichts dessen, dass man für den Besuch von körpernahen Dienstleistern, etwa Friseuren, einen höchstens zwei Tage alten negativen Coronatest braucht. Der Ansturm auf die öffentlichen Teststraßen (45 in Oberösterreich) ist groß. Manche Standorte sind ausgebucht.

"Unbedingt telefonisch anmelden"

Die Kunden sollen sich „unbedingt telefonisch anmelden“, wie die Apothekerkammer am Sonntag betonte. Zum Testen muss man die E-Card mitnehmen. Bei einem negativen Testergebnis bekommt man von der Apotheke eine Testbestätigung. Bei einem positiven Testergebnis muss man sich in Selbstquarantäne begeben und 1450 anrufen. Es erfolgt eine Meldung an die Gesundheitsbehörde durch die Apotheke.

Hier die Liste der Apotheken, die auch auf der Website der Apothekerkammer abrufbar ist: