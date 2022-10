50 Maßnahmen: Der Landes-Plan gegen die Personalnot in der Pflege

Das Hauptproblem der Pflege: der eklatante Personalmangel, der noch drückender wird, wenn nicht gegengesteuert wird. Dabei wird die Zahl der Pflegebedürftigen bis 2030 um knapp 20 Prozent und bis 2040 um 45 Prozent anwachsen, sagen Bevölkerungsstatistiker voraus. Auch die Pflegedienste stehen vor einer Pensionswelle - umgekehrt ist es in den vergangenen Jahren nicht gelungen, die Zahl der Absolventen von Pflegeausbildungen zu erhöhen. Schon jetzt sind in Oberösterreich 1160 Plätze in den Heimen wegen Personalmangels ungenutzt.

Vor zehn Monaten starteten Sozialressort des Landes, Gemeinde- und Städtebund die Arbeit an einer „Fachkräftestrategie Pflege“. Am Montag stellten Soziallandesrat Wolfgang Hattmannsdofer (VP), der Linzer Bürgermeister Klaus Luger (SP) als Präsident des oö. Städtebundes und Gemeindebundspräsident Christian Mader (VP) vor; nicht ohne das gemeinsame „Bemühen über die Parteigrenzen hinweg“ zu betonen.

"Das, was realistisch ist"

Die „eine Maßnahme , die sofort wirkt“ werde es nicht geben, sagte Hattmannsdorfer, die Strategie sei vielmehr ein „Strauß“ aus 50 Einzelpunkten, die das „realistisch Machbare“ und das, was im Wirkungsbereich von Land und Gemeinden stehe, umfassen.

Zusammengefasst gehe es um die Schwerpunkte „Entlastung der Mitarbeiter, Gewinnung neuer Fachkräfte, Weiterentwicklung der Ausbildung und Innovation“.

Was die Entlastung betrifft, wird der Mindestpersonalschlüssel (Verhältniszahl Pflegepersonal zu Gepflegten) um rechnerisch 3,5 Prozent erhöht, das entspricht landesweit rund 200 Dienstposten mehr. Unter anderem wird dabei Demenz stärker berücksichtigt.

Der Berufseinstieg soll durch die neue Kategorie“ „Stützpersonal“ erleichtert werden. Gleichzeitig sollen diese Personen in den Heimen innerhalb von zwei Jahren zu Pflege-Fachpersonal - mit Ausbildungspflicht – aufgeschult werden. Neue „Karrieremodelle“ sollen erarbeitet werden, sowie Anreize, das Beschäftigungsausmaß „Mit dem Ziel von Vollzeit“ zu erhöhen. Bei der Ausbildung sollen die Lehrpläne modernisiert und „flexibler“ werden, ein Pflegestipendium von 600 Euro monatlich für Berufsumsteiger gebe es seit Sommer. Für Berufsinteressierte wird eine „Anlaufstelle“ eingerichtet. Ein Punkt ist auch die Pflegelehre. Ein „Pflegetechnologiefonds“ wird aufgesetzt, um entlastende Innovationen zu beschleunigen. Die Neuerungen in der Ausbildung solle ab nächstem Herbst gelten.

Hinter den Maßnahmen stehe „Pragmatismus“, sagte Luger, sie seien der „redliche Versuch, das zu tun, was möglich ist. Luger sagte, er stehe auch zur Pflegelehre. Mader sprach von einer „Weichenstellung“, um „diese wichtige um schöne Arbeit zu attraktivieren“.

Andere Reaktion waren verhalten positiv. SP-Pflegesprecherin Gabriele Knauseder sieht einen „ersten Zwischenschritt“, „massiv“ werde in bessere Ausbildung investiert werden müssen. „In die richtige Richtung, aber nicht weit genug“ gehen für die Gewerkschaften Vida, GÖD, GPA und Younion die Maßnahmen.

Oberösterreich sei auf dem „richtigen Weg“, kommentierte FP-Klubchef Herwig Mahr. Dass „endlich“ gemeinsam agiert werde, macht Grünen-Pflegesprecherin Ulrike Schwarz „zuversichtlich“. Für Neos-Abgeordnete Julia Bammer werden die „vielversprechenden“ Maßnahmen laufend zu evaluieren sein. Das sei regelmäßig geplant, sagt Hattmannsdorfer.

Zu wenig Personal, ungenutzte Heimplätze

Aktuell werden in Oberösterreich 10.950 Bewohner in Heimen und rund 390.000 Personen von mobilen Diensten gepflegt. In den Heimen arbeiten rund 8000 Personen in der Pflege, das entspricht 5800 „Vollzeit-Äquivalenten“. Denn die Teilzeitquote in den oberösterreichischen Heimen liegt bei 70 Prozent. Eine Erhöhung des Mindestpersonalschlüssels um 3,5 Prozent, wie geplant, entspricht landesweit 200 Vollzeit-Dienstposten mehr.

Die Zahl der wegen Personalmangels freien Plätze in den Heimen ist seit 2016 von sechs auf 1160 gestiegen.