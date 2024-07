480 Kinder verlieren ihre Tagesmutter – Land ordnet Prüfung an

Dieses Schreiben wird in zahlreichen oberösterreichischen Haushalten Bestürzung auslösen: Der Verein „Aktion Tagesmütter Oberösterreich“ kündigt in einem Brief an, den Teilbereich „Tagesmütter zu Hause“ schließen zu wollen. Lesen Sie mehr aus Landespolitik: Schulleitungen am Anschlag? So ist die Lage in Oberösterreich 480 Kinder aus etwa 140 Familien werden von diesem Schritt betroffen sein. Die Schließung sei „aus wirtschaftlichen Gründen“ notwendig