470 Tonnen Solidarität aus Oberösterreich

Dies seien 470 Tonnen "oberösterreichischer Solidarität", betonten gestern Landeshauptmann Thomas Stelzer und Soziallandesrat Wolfgang Hattmannsdorfer (beide VP) gemeinsam mit Jasmine Chansri, Geschäftsführerin der oberösterreichischen Volkshilfe, über deren Organisation die Hilfe koordiniert wird.

"Solange dieser schreckliche Krieg nicht endet, wird Oberösterreich weiter tatkräftig helfen", kündigte Landeshauptmann Stelzer an. Die große Hilfsbereitschaft der Oberösterreicher sei beeindruckend. Sachspenden können weiter in den 22 Shops der Volkshilfe abgegeben werden. Am dringendsten werden im Moment haltbare Lebensmittel und Getränke benötigt. Gebraucht werden aber auch Baby-Hygieneartikel und Windeln, Hygieneartikel für Frauen, Verbandsmaterial (Binden, Kompressen, Pflaster, Watte etc.), original verpackte fiebersenkende Schmerzmittel und Antibiotika (für Kinder und Erwachsene) sowie Blutdruckmittel.

Abgabestellen und Öffnungszeiten finden Sie auf volkshilfe-ooe.at.