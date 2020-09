Es war eine umstrittene Maßnahme, als das Land Oberösterreich ab 3. Juli Schulen und Kinderbetreuungseinrichtungen in Linz und Wels sowie den Bezirken Linz-Land, Wels-Land und Urfahr-Umgebung geschlossen und damit die Schüler vorzeitig in die Ferien geschickt hat. Nun ist bekannt, wie viele Corona-Infizierte es in den Schulen, Kindergärten, Krabbelstuben und Horten kurz vor den Schließungen gab.