4009 Schüler bei Sommerschule in Oberösterreich

Eingeführt hatte sie 2020 der damalige Bildungsminister Heinz Faßmann (VP), um Lerndefizite, die durch den Corona-Lockdown entstanden waren, auszugleichen. Doch auch nach der Pandemie blieb die Sommerschule, in der Schülerinnen und Schüler in den letzten beiden Ferienwochen Lernstoff wiederholen beziehungsweise sich auf allfällige noch ausstehende Prüfungen vorbereiten können.

Österreichweit haben sich heuer rund 33.000 Schüler für dieses Angebot angemeldet. In Oberösterreich, wo die Sommerschule heute startet, nehmen 4009 Schülerinnen und Schüler an insgesamt 105 Standorten an der Sommerschule teil. 480 Lehrpersonen, unterstützt von 170 Lehramtsstudierenden und 50 Buddys, haben sich gemeldet, um eine optimale Betreuung zu gewährleisten. Der Unterricht findet in Kleingruppen von 8 bis 15 Schülern statt.

"Mit der Sommerschule bieten wir den Kindern die Möglichkeit, eventuelle Lernrückstände aufzuholen und gestärkt ins neue Schuljahr zu starten", sagt die zuständige LH-Stellvertreterin Christine Haberlander (VP). "Unser oberstes Ziel ist es, allen Kindern die gleiche Chance auf eine erfolgreiche Bildung zu geben." Die Sommerschule sei ein "maßgeschneidertes Programm, bei dem für jeden Schüler und jede Schülerin etwas dabei ist", sagt Oberösterreichs Bildungsdirektor Alfred Klampfer.

Im Vergleich mit den Vorjahren ist das Interesse an der Sommerschule heuer etwas geringer.

In den vergangenen beiden Jahren waren österreichweit jeweils rund 39.000 Schüler angemeldet. In Oberösterreich nahmen im Vorjahr 4700 Schüler an der Sommerschule teil.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.