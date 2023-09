 220-kV-Gegner gehen zum Höchstgericht

Baubeginn soll im Frühjahr 2024 sein, die Inbetriebnahme soll von 2026 bis 2030 erfolgen. Dann soll Oberösterreichs Zentralraum statt wie bisher über eine 110-Kilovolt-Stromtrasse durch einen 220-kV-Ring und neue Umspannwerke in Ernsthofen, Pichling, am Standort Hütte Süd, in Wegscheid und Kronstorf mit Strom versorgt werden.