1,8 Milliarden Euro Bildungsbudget, großteils für Pensionen und Lehrergehälter

Das Bildungsbudget des Landes steht. 1,8 Milliarden Euro wird Oberösterreich im kommenden Jahr ausgeben, das sind 100 Millionen Euro mehr als im Vorjahr. Der Großteil davon kommt den Lehrern zugute, fließt in Gehälter und Pensionen. Wie die aktuell laufenden Verhandlungen mit den Gewerkschaften zu den Arbeitsbedingugne in der Elementarpädagogik laufen, wollte Haberlander nicht sagen. Younion und vida hatten als Reaktion auf Haberlanders sechs Millionen Euro schweres Maßnahmenpaket mit Streiks gedroht.

Das Budget sei "ein Haushalt der Möglichkeiten", sagt Landeshauptmann-Stellvertreterin Christine Haberlander (VP). So sollen etwa Krabbelstuben und Kindergärten ausgebaut und die Arbeitsbedingungen der Elementarpädagogen verbessert werden. Diese sollen allerdings anhand ihres Maßnahmenpakets, nicht dem Forderungskatalog von Younion und vida geändert werden.

Mehr Personal trotz Mangel

21 Millionen Euro mehr als im Vorjahr, also 277 Millionen, sind für die Elementarpädagogik reserviert. Das Geld soll etwa in die Schaffung von 100 neuen Krabbelstuben- und Kindergartengruppen fließen. Offen bleibt, ob für die Betreuung dieser zusätzlichen 1500 Kinder trotz massiven Personalmangels genug Personal da ist. Gemeinde und Städten hätten den Gruppenbedarf bei ihr angemeldet, sagte Haberlander. Es sei auch ihre Aufgabe, das Personal aufzustellen. Die LH-Stellvertreterin gehe davon aus, "dass das möglich ist".

5,2 Millionen Euro will das Land für zusätzliches Personal ausgeben. Das Geld stammt aus der 15A-Vereinbarung mit dem Bund. Sind in einer Gruppe 20 Kinder oder mehr, so sind künftig drei statt zwei Betreuungspersonen vorgesehen. Die 5,2 Millionen soll zudem in längere Öffnungszeiten investiert werden. Ob auch das Land Geld zuschießen wolle? „Wir haben schon im Sommer ein Sechs-Millionen-Euro-Paket vorgestellt", sagte Haberlander.

In den Mittelschulen "zwickt es"

889 Millionen Euro sind für die Lehrergehälter samt Erhöhung reserviert. In die Lehrerpensionen fließen 499 Millionen. Bei der Bekämpfung des Lehrermangels wolle man sich hingegen weiter auf die bereits angewendeten Maßnahmen verlassen, sagte Oberösterreichs Bildungsdirektor Alfred Klampfer: Rekrutierung von Studierenden und Quereinsteigern, Überstunden und weniger Sabbaticals. Aktuell sind in Oberösterreich 160 Lehrerstellen nicht besetzt. Dass diese Zahl sinkt, glaubt Klampfer nicht. Die Pensionierungen würden immer wieder Löcher reißen, die man füllen müsse. "Gerade in den Mittelschulen zwickt es überall."

Ein zusätzlicher Schwerpunkt des Pakets liegt im Ausbau und Sanieren von Bildungseinrichtungen. 627 Millionen Euro sind dafür veranschlagt , unter anderem sollen Klassenzimmer multimedial ausgestattet werden. Vier Millionen Euro stellt das Land für "die Basis, um Schüler optimal für die Zukunft zu rüsten", die Digitalisierungsförderung des Landes zur Verfügung, sagt Haberlander.