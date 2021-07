Vizekanzler und Grünen-Chef Werner Kogler erlebt gerade Oberösterreich-Wochen. Nachdem am 13. Juni der Grünen-Bundeskongress in Linz stattfand, ist Kogler heute schon wieder zu Gast: Im Linzer Lentos steigt heute Nachmittag die Landesversammlung der oberösterreichischen Grünen, bei der Grünen Landeschef Landesrat Stefan Kaineder seine Partei auf die Landtags- und Gemeinderatswahlen am 26. September einschwört.