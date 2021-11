Heuer beträgt der Abgang, wie berichtet, rund 800 Millionen Euro. 2022 dürften es etwa 150 Millionen Euro werden, wie nun durchgesickert ist. Die Arbeiten für den Voranschlag laufen, am Montag soll er von Finanzreferent Landeshauptmann Thomas Stelzer (VP) in der Landesregierung vorgestellt werden. Danach wird in den Ausschüssen beraten, ehe der Haushalt in der Landtagssitzung am 16. Dezember beschlossen wird.