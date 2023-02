"12. Februar muss immerwährende Mahnung sein"

Vor allem in Oberösterreich, wo der Bürgerkrieg in Linz begann und auch in Steyr und im Hausruckviertel besonders heftig tobte, fanden Gedenkfeiern statt.

SPÖ-Landeschef Landesrat Michael Lindner würdigte "den Mut und die Entschlossenheit von Menschen, die 1934 bereit waren, für die demokratische Ordnung ihr Leben zu geben".

Auch SPÖ-Bundeschefin Pamela Rendi-Wagner gedachte gestern des Ausbruchs des Bürgerkriegs 1934: Es dürfe nie wieder dazu kommen, dass die Demokratie ausgehebelt werde. "Der 12. Februar 1934 muss uns immerwährende Mahnung sein, wachsam zu bleiben und uns Hetzern, die die Gesellschaft spalten und Menschen gegeneinander ausspielen, mit ganzer Kraft entgegenzustellen", sagte Rendi-Wagner.

