Steigender Verwaltungsaufwand, Dokumentationspflichten, Organisation der Nachmittagsbetreuung, all diese administrativen Aufgaben nehmen an den Schulen kontinuierlich zu. Um das Bildungspersonal zu entlasten, stattet das Land Oberösterreich gemeinsam mit dem Arbeitsmarktservice und der Bildungsdirektion die Pflichtschulen nun mit Unterstützungskräften aus. Mit Mai ist ein erstes Projekt an zwölf Schulstandorten angelaufen, mit dem neuen Schuljahr soll eine Ausweitung auf 100 Standorte erfolgen.