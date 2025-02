Zwischen Hofburg und Parteizentralen: Die Suche nach Plan C

Zurück zur schwarz-roten Variante (allenfalls unter Einbindung von Neos oder Grünen), eine Expertenregierung oder Neuwahlen: Vor diesen drei realistischen Szenarien steht Bundespräsident Alexander Van der Bellen nach dem Scheitern von FP-Obmann Herbert Kickl. Er wolle "in den nächsten Tagen" in Gesprächen mit den Parteichefs ausloten, welche Variante tragfähig sei, sagte Van der Bellen am Abend. Dass er sich nicht schon auf eine Option festlegen wollte, liegt nahe.