Zwischen Ausschluss und Spaltung: Finale im blauen Rosenkrieg um Strache

Zwischen Heinz-Christian Strache und der FPÖ hat sich in den vergangenen 48 Stunden der endgültige Bruch in Etappen vollzogen. Verbunden mit deutlichen Signalen, dass sich der Ex-Parteichef mit eigener Liste für die Wien-Wahl im Herbst 2020 in Position bringen will.

Zunächst ging es darum, den Druck auf die Wiener FP und deren Chef Dominik Nepp zu erhöhen. Dort war Strache bis zuletzt (suspendiertes) Mitglied. Im Laufe des Mittwochs machten dann mehrere Landeschefs die blaue Front gegen Strache dicht. Oberösterreichs Obmann Manfred Haimbuchner ließ die OÖNachrichten wissen, dass das gelte, was er bisher gesagt habe: „Eine endgültige Trennung ist unausweichlich.“ Dem schlossen sich der Reihe nach Gernot Darmann (Kärnten), Markus Abwerzger (Tirol) und Christoph Bitschi (Vorarlberg) an. Sie waren sich in der Einschätzung mit Salzburgs FP-Chefin Marlene Svazek einig, wonach es den Anschein habe, dass Strache seinen Ausschluss provoziere, „um eine eigene Liste in Wien zu gründen“.

Rabl: „Genug ist genug“

Der Welser Bürgermeister Andreas Rabl sagte im OÖN-Gespräch: „Genug ist genug.“ Strache habe angekündigt, aus der Politik auszuscheiden. Sein Meinungsumschwung vergangenen Sonntag sei eine abermalige „inakzeptable und parteischädigende Vorgangsweise“ gewesen. Darum sei er für den Ausschluss, wobei diese Entscheidung der Wiener Landesgruppe obliege, so Rabl gestern.

Schon am Dienstag hatte FP-Obmann Norbert Hofer bei Nepp darauf gedrängt, den Ausschluss zu vollziehen. Für Klubobmann Herbert Kickl war dieser Schritt nach dem letzten „Witz“ Straches unumgänglich. Gemeint war das Angebot via Facebook an Nepp, in die Wiener Partei als Chef und Spitzenkandidat zurückzukehren.

Der Meinungsforscher Peter Hajek warnt die FP-Landeschefs vor dem „gefährlichen Trugschluss“, zu glauben, dass Strache nur ein Problem für die Wiener Partei sein könnte. Trete der Ex-Parteichef mit eigener Liste an, sei die „Fünf-Prozent-Hürde für den Einzug in den Wiener Gemeinderat nicht hoch“. Ab dann hätte Strache „eine Bühne“ und könnte auf den Geschmack kommen, etwa in Oberösterreich oder bei der nächsten Bundeswahl anzutreten. Hajek hat Mitte Oktober für ATV erhoben, dass etwa 16 Prozent der Österreicher eine Liste von Heinz-Christian und Philippa Strache als wählbar sehen. Auch wenn seither für den Ex-Vizekanzler schädliche Vorfälle dazugekommen sind. In Wien sei Strache stärker als bundesweit verankert, und Nepp wäre als Gegner „kein klassischer Stimmenbringer“ für die FPÖ.

Fest steht, so Hajek, dass „jede Spaltung das rechte Lager schwächt“. Eine gütliche Regelung wäre die schonendste Variante gewesen. Burgenlands FP-Chef Johann Tschürtz, der im Jänner eine Wahl zu schlagen hat, trat gestern als Warner auf. Er würde ein halbes oder ein Jahr zuwarten, bis die Gerichte entschieden hätten, sagte Tschürtz. Doch bereits am Mittwochabend wurde das Parteischiedsgericht der Wiener FP mit der Causa Strache befasst, das pikanterweise Casinos-Vorstand Peter Sidlo leitet. Sidlo hat sich aber als „befangen“ entschlagen. Die Entscheidung des Schiedsgerichts soll heute mitgeteilt werden.