Am Tag nach Pfingsten wird sich der ehemalige Vizekanzler und Ex-FP-Chef Heinz-Christian Strache vor Gericht verantworten müssen. Der Prozess wegen des Verdachts der Bestechlichkeit in der Causa Asfinag beginnt am Dienstag, 7. Juni, um 9.30 Uhr im Großen Schwurgerichtssaal des Landesgerichts für Strafsachen in Wien. Das teilte die Sprecherin des Landesgerichts, Vizepräsidentin Christina Salzborn, auf Anfrage der OÖNachrichten mit.