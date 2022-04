Zweite von drei Ermittlungen gegen Blümel wurde eingestellt

Gute Nachrichten gibt es für Ex-Finanzminister Gernot Blümel (VP) aus dem Justizressort. Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) wird gegen den nunmehrigen Superfund-Manager nicht wegen Amtsmissbrauchs ermitteln.

Die SPÖ hatte im Vorjahr Anzeige gegen Blümel erstattet, weil dessen Ressort monatelang die Lieferung von Akten an den Ibiza-Untersuchungsausschuss verweigerte. Erst nachdem der Verfassungsgerichtshof deren Exekution durch Bundespräsident Alexander Van der Bellen angedroht hatte, wurden die Daten übergeben. Für die WKStA war damit kein ausreichender Verdacht auf Amtsmissbrauch verbunden. Weshalb die Behörde auch die Ermittlungen gegen den Chef der Finanzprokuratur, Wolfgang Peschorn, wegen Beitragstäterschaft eingestellt hat.

Im November hat die WKStA Anzeigen der Opposition wegen falscher Zeugenaussage von Blümel im Ibiza-Ausschuss zurückgelegt.

Noch keine Entscheidung gibt es in der gravierendsten Causa. Die WKStA ermittelt gegen den Ex-Novomatic-Vorstand Harald Neumann und Blümel wegen Bestechung und Bestechlichkeit. Neumann soll 2017 bei Blümel (damals VP-Wien-Chef) wegen einer Steuerschuld der Novomatic in Italien um Hilfe von Sebastian Kurz (VP) gebeten haben. Neumanns Chat: "Bräuchte einen kurzen Termin bei Kurz, erstens wegen Spende, zweitens bezüglich eines Problems, das wir in Italien haben!"