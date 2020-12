Zweite Runde der Massentests vermutlich von 8. bis 10. Jänner

Nach den Massentests wird vor den Massentests sein. Es soll eine bundesweite zweite Runde geben, um die Sinnhaftigkeit dieser Maßnahme noch weiter zu erhöhen. Das hatten viele Experten gefordert. Vermutlich werden die nächsten Massentests nach den Feiertagen von 8. bis 10. Jänner stattfinden. Das sagte der Kärntner Landeshauptmann Peter Kaiser (SP) am Montag nach einer Videokonferenz der Landeshauptleute mit der Bundesregierung. Der Termin sei zwar noch nicht fixiert worden, so Kaiser: " Aber es war die klare Präferenz der Landeshauptleute für diesen Termin erkennbar bei der derzeit prognostizierten Weiterentwicklung der Fallzahlen."

Das Kanzleramt wollte den Termin noch nicht bestätigen. Kanzler Sebastian Kurz (VP) hatte zuvor angekündigt, diese Woche zu klären, wann die Massentests wiederholt werden sollen. Eine zweite Runde sei jedenfalls geplant, hieß es am Dienstag auf Anfrage aus dem Gesundheitsministerium: "In der Runde der Landeshauptleute mit dem Bundeskanzler wurde das Wochenende vom 8. bis 10. Jänner als Präferenz einiger Bundesländer besprochen. Die nächste Runde mit den Landeshauptleuten findet am Freitag statt, hier wird die weitere Vorgehensweise konkretisiert." Aus Oberösterreich gab es keinen Kommentar dazu. Dem Vernehmen nach sollen aber nicht alle Landeschefs mit dem Vorpreschen Kaisers bezüglich eines weiteren Termins glücklich sein. Damit laufe man Gefahr, die Bereitschaft, bei den jetzigen Massentests kommendes Wochenende mitzumachen, zu senken, ist zu hören.

Laut Kaiser soll nach den Massentests im Jänner dazu übergegangen werden, dass Tests zu Hause selbst durchgeführt werden können. Die Test-Tools würden derzeit zertifiziert. Am Wochenende hatte SP-Bundesparteichefin Pamela Rendi-Wagner dafür plädiert, dass sich die Österreicher künftig zwei Mal pro Woche selbst testen.

Bezüglich des Anmeldesystems bei den Massentests gibt es mittlerweile Beruhigung. Die anfänglichen Pannen sind behoben. Darum nutzt das Land Oberösterreich auch das System des Bundes. Nur die Stadt Linz verwendet ihr eigenes System. (az)

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Sebastian Kurz

Coronavirus Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.