Den zweiten Tag in Folge vermeldeten Gesundheits- und Innenministerium am Sonntag keinen Corona-Todesfall in Österreich. Zuletzt hatte es das am 4. und 5. September 2020, also vor zehn Monaten, gegeben, wie das Gesundheitsministerium den OÖNachrichten bestätigt. Davor war eine ganze Woche – von 25. bis 31. August – kein Corona-Toter registriert worden. Insgesamt beträgt die Zahl der Todesfälle in Zusammenhang mit dem Coronavirus (Stand Sonntag) 10.709.