Die Wiener Hauptuni liegt auf Platz 137, sie war im Vorjahr noch die einzige österreichische Hochschule im Ranking der besten 200. Die MedUni Graz stieg auf Platz 196 ein. Platz eins geht zum sechsten Mal in Folge an die University of Oxford, auf Platz zwei landeten ex aequo die beiden US-Unis California Institute of Technology und Harvard. Beste deutschsprachige Hochschule ist die ETH Zürich auf Rang 15.