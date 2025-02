"Zwei, drei Wochen": Babler hält rasche Einigung für denkbar

Sollten die Gespräche von SPÖ mit ÖVP, Neos und Grünen letztlich in eine Koalition münden, könnte alles sehr rasch gehen. Das meinte zumindest SPÖ-Chef Andreas Babler am Donnerstagabend in der ZiB2 des ORF: "So mit zwei, drei Wochen könnte das wirklich finalisiert sein."

Lesen Sie auch: Zurück auf Feld 1: Gewinner und Verlierer der Krise

Zurück auf Feld 1: Gewinner und Verlierer der Krise Video: SPÖ-Chef Andreas Babler im "ZiB 2"-Gespräch:

Dieses Video ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorien Leistungs-Cookies und Funktionelle Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorienundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Für die Gespräche hat das SPÖ-Präsidium ein recht kleines Team gebildet, dem neben Babler die Dritte Nationalratspräsidentin Doris Bures, Frauen-Chefin Eva Maria Holzleitner, der FSG-Vorsitzende Josef Muchitsch und Klubvize Kucher angehören. Inhaltliche Basis ist für die SPÖ ein sozial gerechtes Budget, mit dem der Arbeitsmarkt gestützt wird und Teuerung, speziell hohe Energie- und Wohnkosten, bekämpft werden soll.

Diese Abstimmung ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Targeting Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategoriein Ihren Cookie-Einstellungen um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Doris Bures Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.